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3 часа назад

Меган Маркл осудили за попытку говорить с британским акцентом

Газета.Ru

Герцогиня Сассекская попыталась говорить c актрисой Джамилой Джамил по-английски с британским акцентом в последнем эпизоде подкаста "Архетипы". Об этом пишет New York Post.

Меган Маркл осудили за попытку говорить с британским акцентом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ты в порядке, дорогая? Привет", - сказала Джамил. На это Маркл ей ответила: "Привет. Привет, мой друг. Как поживаешь?"

Пользователи социальных сетей отметили, что вместо американского hello, герцогиня Сассекская, уроженка Калифорнии, использовала британское ello. Из-за слова, состоящего из четырех букв, в социальных сетях и в прессе на нее накинулись с критикой.

"Теперь смеетесь над британским акцентом? Пожалуйста, Меган, просто заткнись", - написал один человек в Twitter. "Действительно жалко. Они оба [Меган Маркл и принц Гарри] такие искусственные!!!" - приводят слова недовольного в издании Express.

Это уже не первый раз, когда Маркл обвиняют в попытке изображения британского акцента. В 2018 году по интернету разошелся ролик, на котором речь Меган Маркл в присутствии Елизаветы II звучала несколько иначе, чем обычно.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Меган Маркл рассказала о совете от влиятельной женщины перед свадьбой.

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