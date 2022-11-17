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2 часа назад

Родная сестра Андрея Губина прервала молчание о тяжелой болезни певца

Мира Маркина

Родная сестра Андрея Губина рассказала о неутешительном состоянии брата. Ее слова цитирует "7 Дней".

Сестра Андрея Губина рассказала о болезни брата
Фото: Кадр из шоу НТВ «Суперстар!»Кадр из шоу НТВ «Суперстар!»

Новостями о здоровье знаменитого "мальчика-бродяги" поделилась Анастасия Клементьева во время фан-встречи, посвященной артисту.

"Ему то хуже, то лучше…Надеемся на лучшее", — сказала Клементьева в разговоре с журналистами и поклонниками певца.

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Губин уже рассказывал общественности о проблемах со здоровьем. У него диагностировали двустороннюю прозопалгию лица. Из-за болезни у певца появились проблемы с мимикой и дикцией, от которых он никак не может избавиться.

Из-за недуга Губин ведет затворнический образ жизни и редко показывается на публике.

Ранее мы писали, что Вдовиченкову диагностировали тяжелую болезнь.

Звёзды,Анастасия Клементьева,Андрей Губин,
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