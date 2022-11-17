Сестра Андрея Губина рассказала о болезни брата

Родная сестра Андрея Губина рассказала о неутешительном состоянии брата. Ее слова цитирует "7 Дней".
Новостями о здоровье знаменитого "мальчика-бродяги" поделилась Анастасия Клементьева во время фан-встречи, посвященной артисту.
"Ему то хуже, то лучше…Надеемся на лучшее", — сказала Клементьева в разговоре с журналистами и поклонниками певца.
Губин уже рассказывал общественности о проблемах со здоровьем. У него диагностировали двустороннюю прозопалгию лица. Из-за болезни у певца появились проблемы с мимикой и дикцией, от которых он никак не может избавиться.
Из-за недуга Губин ведет затворнический образ жизни и редко показывается на публике.
Ранее мы писали, что Вдовиченкову диагностировали тяжелую болезнь.