Карина Кросс высказалась о Даве: «Нервничает рядом со мной».

Телеканал ТВ-3 запустил новое шоу «Наследники и самозванцы», в котором Влад Кадони довел до слез Алену Шишкову недавно. Так вот, Super стало известно, что одна из участниц проекта была вынуждена его покинуть почти на старте — и это Карина Кросс. Блогер заявила, что уходит из-за плохого самочувствия, но внутри коллектива, по нашей информации, начали обсуждать другую возможную причину спешного ухода Карины. В распоряжении Super оказался фрагмент нового выпуска, в котором девушка сперва жалуется на плохое самочувствие, а после в личном интервью добавляет, что блогер Дава, который тоже участвует в проекте, заметно нервничает рядом с ней.

В Сети и по сей день шепчутся, что ребята в далеком прошлом были парой и разошлись не на очень доброй ноте. Сами блогеры романтические отношения отрицают и говорят, что если они и бывшие, то только бывшие коллеги: Дава и Карина на старте карьеры вместе работали и были хорошими друзьями. В какой-то момент между ними пробежала черная кошка, и ребята по неизвестной причине прекратили сотрудничество и общение. В YouTube-шоу «Надо обсудить» Манукян говорил: «Я Карине благодарен. Она хороший друг, просто я не очень хороший… Я потерял друга. Не хочу вдаваться в подробности, как это произошло. Это был удар на тот момент».