Жена Тарасова пожаловалась, что все еще "собирает себя по частям" после родов

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко призналась в соцсетях, что до сих пор не пришла в себя после рождения сына.

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Поклонники поинтересовались, планирует ли Костенко заводить еще детей, чтобы получить статус матери-героини. Модель пошутила, что только если посмертно, так как ей до сих пор тяжело после последних родов.

"Мне кажется, что я каждый день сражаюсь за себя и собираю себя по частям", - призналась Костенко.

Она добавила, что на данный момент не планирует детей и мечтает реализовать свой проект.

Костенко родила старшую дочь Милану в июле 2018 года, в феврале 2020-го у модели появилась на свет младшая - Ева. В октябре 2021 года родился сын Алексей.