Успехи Бекхэма довели его сына до психического расстройства

Бруклин Бекхэм-Пельтц, старший сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, признался, что попытки повторить успех знаменитого отца довели его до психического расстройства. Об этом он рассказал в интервью изданию Bustle.

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23-летний Бекхэм в беседе с журналистами отметил, что долго пытался найти свое место в жизни. Он попробовал себя в качестве модели, fashion-фотографа и даже попытался пойти по стопам отца. Подростком он также недолго играл в футбол за академию клуба «Арсенал» на позиции полузащитника, но быстро отказался от идеи построить спортивную карьеру.

По словам Бекхэма, из-за возложенной на него высокой ответственности он начал страдать от повышенной тревожности. «Я постоянно сильно беспокоился. И старался соответствовать тому, чего достиг мой отец в футболе, но выглядело это так, будто я хочу сделать себе имя на его успехе… По знаку зодиака я Рыбы, я чувствительный», — объяснил он.

Молодой человек быстро пришел к выводу, что не сможет превзойти своего отца на футбольном поле, и передумал быть профессиональным спортсменом. В настоящее время Бекхэм увлечен кулинарией. Хотя он нигде профессионально не учился поварскому искусству, он все же запустил собственное шоу «Готовим с Бруклином», в котором будет пробовать работать на кухнях известных ресторанов.