Лисовец назвал свою версию смерти Жанны Фриске

Близкий друг Жанны Фриске стилист Влад Лисовец в беседе с "МК" заявил, что смерть певицы была "предначертана свыше".

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По мнению Лисовца, таким образом человечество смогло увидеть, что от болезни никто не застрахован и уйти из жизни может каждый, причем неожиданно.

"Одно дело, когда исчезает со света человек, за спиной у которого плохой багаж. А другое дело, когда уходит человек, который так много помогал другим. И это сразу трогает, об этом начинают говорить", — пояснил Лисовец.

По словам стилиста, после потери друга он осознал, что нужно жить здесь и сейчас, не думать о будущем и получать удовольствие.

В интервью телеведущий сравнил Фриске с принцессой Дианой. Он назвал их женщинами, которые несли добро людям.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июля 2015 года. За несколько лет до этого у певицы диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга.