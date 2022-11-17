Бруклин Бекхэм страдал от психического расстройства из-за отца

Cтарший сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, Бруклин Бекхэм-Пельтц, признался, что он страдал от психического расстройства, поскольку пытался повторить успех своего отца. Подробностями он поделился в интервью изданию Bustle.
По словам Бруклина, он долго пытался найти свое место в жизни. Сын футболиста попробовал себя в качестве модели, fashion-фотографа и даже попытался пойти по стопам отца:
"Я постоянно сильно беспокоился. И старался соответствовать тому, чего достиг мой отец в футболе, но выглядело это так, будто я хочу сделать себе имя на его успехе… По знаку зодиака я Рыбы, я чувствительный".
Бруклин Бекхэм достаточно быстро осознал, что не сможет превзойти своего отца на футбольном поле. И теперь он увлечен кулинарией и даже запустил собственное шоу "Готовим с Бруклином".