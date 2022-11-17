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1 час назад

Бруклин Бекхэм страдал от психического расстройства из-за отца

Мария Иглина

Cтарший сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, Бруклин Бекхэм-Пельтц, признался, что он страдал от психического расстройства, поскольку пытался повторить успех своего отца. Подробностями он поделился в интервью изданию Bustle.

Бруклин Бекхэм страдал от психического расстройства из-за отца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Бруклина, он долго пытался найти свое место в жизни. Сын футболиста попробовал себя в качестве модели, fashion-фотографа и даже попытался пойти по стопам отца:

"Я постоянно сильно беспокоился. И старался соответствовать тому, чего достиг мой отец в футболе, но выглядело это так, будто я хочу сделать себе имя на его успехе… По знаку зодиака я Рыбы, я чувствительный".

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Бруклин Бекхэм достаточно быстро осознал, что не сможет превзойти своего отца на футбольном поле. И теперь он увлечен кулинарией и даже запустил собственное шоу "Готовим с Бруклином".

Ранее Лили-Роуз Депп объяснила, почему не говорит о судах отца.

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