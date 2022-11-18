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1 час назад

Пэрис Хилтон раскрыла секрет моложавой внешности

Passion.ru

Модель Пэрис Хилтон, которая в 41 год выглядит как настоящая Барби, рассказала о косметических гаджетах, помогающих сохранять молодость кожи. В ее уходе за лицом нет места ботоксу и филлерам – Хилтон никогда не делала инъекции.

Барби Пэрис Хилтон раскрыла секрет моложавой внешности
Фото: Passion.ruPassion.ru

Знаменитая манекенщица начала следить за кожей с 8 лет – с тех пор процедура ухода за лицом стала регулярной. Она включает много шагов и предусматривает использование специализированных гаджетов.

Хилтон предпочитает приборы с током и инфракрасным светом. Она любит кислородные процедуры и очищение кожи с помощью HydraFacial.

В доме Хилтон есть целый оздоровительный центр, который заполнен высокотехнологичным оборудованием для уходовых процедур.

В 2021 году сообщалось, что модель впервые вышла замуж. Она стала женой бизнесмена Картера Реума.

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