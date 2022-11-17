Боня назвала разрушающую отношения ошибку

«Я помню свои давние отношения, в которых мне запрещали работать и даже пытались подкупить подарками и деньгами, чтобы я не ехала на съемки. Но для меня самореализация всегда была важной частью жизни. Работа дает уверенность в себе, энергию и возможность самой принимать решения. От этого нельзя отказываться», — написала знаменитость.