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2 часа назад

Боня назвала разрушающую отношения ошибку

Мослента

Разрушающую отношения ошибку назвала на личной странице в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Виктория Боня. Она отметила, что нельзя мешать реализации своего партнера.

Боня назвала разрушающую отношения ошибку
Фото: МослентаМослента

«Я помню свои давние отношения, в которых мне запрещали работать и даже пытались подкупить подарками и деньгами, чтобы я не ехала на съемки. Но для меня самореализация всегда была важной частью жизни. Работа дает уверенность в себе, энергию и возможность самой принимать решения. От этого нельзя отказываться», — написала знаменитость.

По словам Бони, ее очень радуют пары, в которых каждый зарабатывает и развивается. Такие союзы перспективны, поскольку партнеры становятся независимыми, но при этом помогают друг другу расти, считает телеведущая.

Звёзды,Виктория Боня,
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