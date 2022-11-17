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2 часа назад

53-летняя Татьяна Буланова назвала способы выглядеть моложе своих лет

Lenta.ru

Российская певица Татьяна Буланова рассказала, что регулярно пользуется услугами косметолога, чтобы сохранить красоту без хирургического вмешательства. Способы выглядеть моложе своих лет она назвала журналисту издания «Телепрограмма».

Буланова назвала способы выглядеть моложе своих лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

53-летняя исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что выступает против пластических операций, а секретом сохранения молодости считает инъекционные и лазерные процедуры. По словам Булановой, она каждые полгода старается посещать косметолога, однако иногда ей приходится нарушать установленный врачом график.

«Сейчас много работы, а после процедур нужно хотя бы пару-тройку дней не появляться на публике, так как небольшие следы и после лазеров, и после инъекций все же могут быть заметны», — объяснила певица причины пропуска визитов к косметологу.

Помимо этого, артистка подтвердила правдивость информации, что два года назад у нее были проблемы с сосудами. Из-за этого она даже оказалась в больнице с подозрением на инсульт. Сейчас Буланова чувствует себя хорошо, следит за здоровьем и принимает прописанные врачами препараты, чтобы избежать рецидива заболевания.

Звёзды,Татьяна Буланова,
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