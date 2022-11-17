Буланова назвала способы выглядеть моложе своих лет

53-летняя исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что выступает против пластических операций, а секретом сохранения молодости считает инъекционные и лазерные процедуры. По словам Булановой , она каждые полгода старается посещать косметолога, однако иногда ей приходится нарушать установленный врачом график.

«Сейчас много работы, а после процедур нужно хотя бы пару-тройку дней не появляться на публике, так как небольшие следы и после лазеров, и после инъекций все же могут быть заметны», — объяснила певица причины пропуска визитов к косметологу.

Помимо этого, артистка подтвердила правдивость информации, что два года назад у нее были проблемы с сосудами. Из-за этого она даже оказалась в больнице с подозрением на инсульт. Сейчас Буланова чувствует себя хорошо, следит за здоровьем и принимает прописанные врачами препараты, чтобы избежать рецидива заболевания.