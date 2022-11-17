Кендалл Дженнер раскрыла нелицеприятную правду о бале Met Gala

Американская модель Кендалл Дженнер раскрыла нелицеприятную правду о бале костюма Met Gala, который проводят каждый год. На эту тему она высказалась в новом эпизоде шоу «Кардашьян» на Hulu.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость рассказала, что по дороге на мероприятие выпила воду и сразу захотела в туалет, однако ей было тяжело снять пышное платье люксового бренда Prada, поэтому она решила справить нужду в пустое ведерко со льдом прямо в автомобиле. «Я представляю, как плохо было людям, которые потом избавлялись от моей мочи, простите», — высказалась телезвезда.