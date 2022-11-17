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2 часа назад

Кендалл Дженнер раскрыла нелицеприятную правду о бале Met Gala

Lenta.ruиещё 1

Американская модель Кендалл Дженнер раскрыла нелицеприятную правду о бале костюма Met Gala, который проводят каждый год. На эту тему она высказалась в новом эпизоде шоу «Кардашьян» на Hulu.

Кендалл Дженнер раскрыла нелицеприятную правду о бале Met Gala
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость рассказала, что по дороге на мероприятие выпила воду и сразу захотела в туалет, однако ей было тяжело снять пышное платье люксового бренда Prada, поэтому она решила справить нужду в пустое ведерко со льдом прямо в автомобиле. «Я представляю, как плохо было людям, которые потом избавлялись от моей мочи, простите», — высказалась телезвезда.

Вдобавок манекенщица извинилась перед дизайнерами Prada, признавшись, что не смогла бы пережить вечер, если бы заранее не сходила в туалет до посещения бала. «Все знают, что, если я выпью даже глоток воды, сразу же захочу в туалет. Поэтому никто не осудил меня», — уточнила Дженнер.

Звёзды,Кендалл Дженнер,
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