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1 час назад

Дана Борисова объяснила четыре года одиночества

Слово и Дело

Телеведущая Дана Борисова в беседе с YouTube-каналом «Не принято обсуждать» объяснила четыре года своего одиночества. В данный момент звезде программы «Армейский магазин» не нужно внимание мужчин. Она уделяет свободное время наследнице и собственным увлечениям.

Дана Борисова объяснила четыре года одиночества
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Я ничего не могу с собой поделать. Понимаю, что отношения мне без необходимости», — заявила звезда, подчеркнув, что у нее нет внутренней потребности заводить отношения с мужчиной.

Борисова была замужем лишь однажды. В 2015 году знаменитость стала женой бизнесмена Андрея Трощенко, однако пара распалась спустя восемь лет. После этого звезда начинала новые отношения, но они не доходили до свадьбы.

Звёзды,Дана Борисова,
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