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2 часа назад

Фото известной модели без макияжа восхитило пользователей сети

Мослентаиещё 1

Известная модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала лицо без макияжа. Фото, опубликованное на ее личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), восхитило пользователей.

Фото известной модели без макияжа восхитило пользователей сети
Фото: МослентаМослента

Знаменитость выложила снимки, на которых она запечатлена в шелковой пижаме с тигровым принтом. Волосы модели распущены, а на лице нет косметики. Под глазами приклеены патчи. Решетова держит в руке чашку кофе и улыбается в объектив камеры.

«Впервые такое фото в ленте. Обычно вы поддерживаете статус вечно накрашенной красотки. Но эти снимки прелестны, больше бы таких», «Даже моложе выглядите, на все 19 лет», «Вы очень красивая», «Вы смогли принять себя и показать естественную красоту. Вам безумно идет быть без макияжа», «Какая хорошенькая и настоящая», «Такая сладкая булочка тут», «Красотка! Больше нечего добавить», — написали юзеры.

Подписчики отметили сходство Решетовой и ее сына Ратмира, общего ребенка с Тимати. «Все же Ратик — копия мамы», «Вот на кого похож Ратмир!», «Сын с мамой — одно лицо, оказывается», — отметили пользователи сети.

Ранее пользователей сети восхитила фигура экс-возлюбленной Тимати.

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