Как иорданская принцесса бросила вызов традициям

Иорданская принцесса Хайя бинт аль-Хусейн — самая заметная представительница королевской семьи и одна из наиболее ярких женщин арабского мира. Совсем недавно ее фото не сходили с первых страниц самых крупных таблоидов — все из-за развода с миллиардером, эмиром Дубая Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом. Однако известна Хайя не только этим скандальным эпизодом. В прошлом она профессиональная спортсменка, которая выступала на Олимпийских играх и чемпионате мира в конном спорте. Хайя, вопреки общественному мнению и консервативным устоям, построила карьеру и показала другим арабским женщинам, что не нужно бояться мечтать. История принцессы, которая ломает стереотипы и вдохновляет на это других, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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Уже несколько лет имя принцессы Хайи связано прежде всего со скандалом, который тянет на международный. В 2019 году она сбежала в Великобританию от мужа, эмира Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Их развод стал, пожалуй, самым громким со времен разрыва принца Чарльза и принцессы Дианы. Шейх обвинял Хайю в измене с охранником, а она, в свою очередь, рассказывала о поступающих угрозах и страхе за жизнь.

На фоне этого эпизода остальная биография Хайи должна бы померкнуть. Однако история ее жизни целиком достойна мемуаров, и значительную часть в этой книге наверняка занял бы... спорт. «Спорт помог мне стать той, кем я являюсь. Я надеюсь, что со временем у каждой девушки в мире будет возможность заниматься спортом и испытать страсть и радость, которые он может принести», — говорила принцесса Хайя в 2017-м, обращаясь к женщинам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Дочь своих родителей

Хайя родилась 3 мая 1974 года. Она одна из 11 детей Хусейна ибн Талала, короля Иордании с 1952 по 1999 год, и сестра нынешнего правителя страны Абдаллы Второго.

Мать Хайи Алия аль-Хусейн, третья жена короля, погибла в авиакатастрофе, когда девочке было три года. И хотя Хайя плохо помнит мать, она часто называет ее главным примером в жизни и говорит об особой связи, которая между ними существует. Как и Хайя, Алия выделялась среди женщин королевской семьи своей активной общественной позицией и много времени уделяла работе в социальной сфере. Она выступала в защиту гражданских прав женщин и добилась для них права избирать и быть избранными в органы власти. Благодаря ей дети из бедных семей получили возможность учиться, а в стране появилась сеть библиотек. Кроме того, Алия поддерживала развитие местной культуры, при ней в Аммане открылась художественная галерея. А в день гибели Алия летела домой после визита в госпиталь на юге Иордании.

Связь с отцом у принцессы Хайи ничуть не менее крепкая. Король, несмотря на неспокойные годы, на которые выпало его правление, всегда находил время на детей (например, практически не пропускал ежедневных совместных завтраков) и поощрял их начинания. Особенно поддерживал Хусейн ибн Талал любовь к животным: детям, по воспоминаниям Хайи, было разрешено приводить домой бродячих собак и кошек, которых селили в саду. И именно отец положил начало главному увлечению в жизни девочки — на шестой день рождения подарил ей коня.

«Мама жеребенка умерла, как и моя, поэтому его нужно было вырастить самостоятельно. Это была чрезвычайно трогательная и интуитивно понятная вещь. Это было именно то, что мне нужно. Конюшни стали для меня совершенно новым миром», — рассказывала принцесса позднее. Хайя помогала работникам конюшни, где жил жеребенок, кормила его, следила за его дрессировкой и вскоре сама решила заняться выездкой. Однако со временем это стало казаться принцессе скучным, и она перешла к прыжкам. Юная наездница мечтала о больших соревнованиях, и отец к ее стремлению отнесся одобрительно.

Хусейн ибн Талал, как говорила Хайя, высоко ценил желание развиваться в разных сферах и не держал детей в золотой клетке. С его подачи принцесса получила хорошее образование и на протяжении учебы активно занималась спортом.

Начальное образование Хайя получила на родине, а среднее и высшее — в Великобритании, где училась в Badminton School (школе-интернате в Бристоле), в Bryanston School в Дорсете, а также в колледже святой Хильды Оксфордского университета. У нее есть диплом бакалавра с отличием в сфере философии, политики и экономики

Как принцесса стала элитной спортсменкой

С 13 лет Хайя представляла Иорданию на международных турнирах. В конце 1980-х появление арабской женщины на мировой спортивной арене было настоящим событием. В 1992-м принцесса завоевала бронзу в личном зачете на Панарабских играх, которые проходили в Дамаске, и стала первой женщиной, удостоившейся медали в конном спорте за всю историю соревнований (женщины и мужчины в этом виде выступают совместно, женщин допустили к турниру в 1985 году).

Интересно, что спортивные успехи принцессы, столь ценимые ее отцом, не слишком воодушевляли иорданский народ. Довольно долго считалось, что спорт — занятие для низших слоев общества, «некультурное» дело. «Это было совсем не то, что сейчас. Это было эквивалентно занятиям актерским мастерством. Смешно говорить в наши дни, но в 1990-е профессия спортсмена не была уважаемой в арабском мире. Вокруг то и дело говорили: "Вы следите за тем, что происходит в политике, или беспокоитесь только о своей лошади?" Но отец действительно защищал меня. Он сделал так, чтобы я соревновалась на международном уровне, а не просто выполняла королевские обязанности», — рассказывала Хайя.

Хусейн ибн Талал понимал, что в стране недостаточно условий для совершенствования навыков конкура, поэтому после окончания учебы в Великобритании Хайя много тренировалась в Ирландии и Германии. Она стала первой арабской наездницей, которая квалифицировалась на Олимпиаду. Хайя поехала в Сидней в 2000 году — правда, отец не застал ее выступления, так как умер годом ранее. Это были шестые летние Игры, на которых была представлена сборная Иордании.

Появление особы королевских кровей среди участников Олимпийских игр не было первым. Так, в 1976 году в Играх так же в конном спорте выступила английская принцесса Анна, дочь Елизаветы Второй и принца Филиппа. А среди мужчин таких было гораздо больше: и будущий король Греции Константин Второй, и еще не взошедший на престол король Испании Хуан Карлос Первый, и князь Монако Альбер II. Однако представительниц правящих семей из арабских стран на Олимпиадах до Хайи не было

26-летняя принцесса стала знаменосцем команды. В составе сборной страны на те Игры отправились восемь спортсменов: мужчин и женщин было поровну, выступали иорданцы в соревнованиях по легкой атлетике, конному спорту, стрельбе, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. Медалей они не завоевали; Хайя в категории Mixed Jumping заняла 70-е место.

Два года спустя принцесса Хайя вышла на старт чемпионата мира по конному спорту, который проходил в испанском Хересе, и стала 69-й. Она в который раз выступила первооткрывательницей: до нее арабские наездницы в мировых первенствах участия не принимали. Это стало пиком спортивной карьеры иорданской принцессы.

Очень скоро Хайя прекратила соревновательную деятельность, потому что вышла замуж. С будущим мужем, вице-президентом и премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом, принцесса познакомилась благодаря спорту. Эмир известен страстью к лошадям — однажды Аль Мактум потратил на скакуна почти 4,5 миллиона долларов.

Они с Хайей встретились на одном из конно-спортивных мероприятий в Испании, и в апреле 2004-го состоялась свадьба. Иорданская принцесса стала шестой, младшей женой шейха. В 2007-м она родила первого ребенка, спустя пять лет — второго.

Как складывалась жизнь Хайи после спорта

При этом дальнейшая публичная деятельность Хайи также была связана со спортом. В 2006 году принцесса была избрана президентом Международной федерации конного спорта (FEI), а также стала членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Она постоянно участвовала и в организации скачек и отправляла на турниры скакунов из собственной конюшни. В 2008 году ирландский жеребец New Approach, принадлежащий принцессе, выиграл три крупнейших турнира в Великобритании (Эпсомское дерби, Irish Champion Stakes и Champion Stakes) и был признан лучшей скаковой лошадью мира (согласно World Thoroughbred Racehorse Rankings).

Одним из главных направлений в работе Хайи на посту главы FEI была борьба с допингом у лошадей. В 2009 году после скачек, организованных федерацией, запрещенные вещества были обнаружены у животного, которое принадлежало эмиру. Аль Мактум публично признал, что конь действительно не прошел тесты. Хайя, по репутации которой эта история мощно ударила, не принимала участия в решении судьбы супруга: президентские полномочия в этом разбирательстве взял на себя один из ее коллег. В итоге Аль Мактум был отстранен на полгода. В 2013 году все повторилось — тогда сразу 11 скакунов шейха провалили контроль.

Несмотря на эти громкие инциденты, доверие к принцессе со стороны спортивного сообщества было сильно и никакие санкции ее не коснулись. Хайя занимала пост главы федерации до 2014 года, когда добровольно отказалась выдвигать свою кандидатуру на очередной срок (ее решением период президентства был ограничен двумя четырехлетними сроками, однако сторонники принцессы пытались склонить ее к повторному изменению устава).

В 2015-м в сферу интересов Хайи также попал футбол. Тогда ее брат, принц Али, впервые решил баллотироваться на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА), и принцесса стала менеджером его кампании. Всего Али дважды выдвигал свою кандидатуру, но проиграл сначала швейцарцу Йозефу Блаттеру, затем — итальянцу Джанни Инфантино. А в 2017-м появилась информация, что Хайя, желая отомстить за поражения брата, собирается разоблачить коррупцию в организации. Для этого она тайно сотрудничала с британскими детективами

Параллельно с работой в спорте Хайя много времени уделяла благотворительности. В 2003 году она основала первую арабскую неправительственную организацию Tikyet Um Ali («Есть, чтобы жить»), целью которой является борьба с голодом в Иордании. С 2005-го по 2007-й принцесса была послом доброй воли Всемирной продовольственной программы (World Food Programme). Тогда же она была назначена Посланником мира ООН.

Хайя помогала сирийским беженцам в Греции и Иордании и курировала доставку чрезвычайной гуманитарной помощи в Южный Судан, Мозамбик, Уганду, Мадагаскар, Сьерра-Леоне, Гаити, Вануату, Индонезию, Непал, Ирак, Сирию, а также для жертв наводнений в Иордании. Кроме того, будучи женой эмира, она была председателем Управления здравоохранения Дубая и способствовала созданию Фонда медицинских исследований и образования. Хайя курировала также проектирование и строительство детской специализированной больницы в Дубае.

Как принцесса сбежала от мужа

В 2019 году стало известно, что Хайя вместе с детьми сбежала из Дубая: сначала в Германию, оттуда — в Великобританию. Она стала опасаться за жизнь после того, как Аль Мактум узнал о ее романе с телохранителем и развелся с ней. Принцесса боялась разделить судьбу дочерей шейха от другого брака, которые свидетельствовали о насилии после попытки вырваться из-под контроля отца и покинуть страну, а также обвиняли шейха в убийстве родственницы.

Есть версия, что отношения между Хайей и эмиром по-настоящему испортились отнюдь не после того, как он узнал о ее отношениях на стороне. Причиной разрыва стало то, что принцесса заинтересовалась жизнью пострадавших падчериц — шейх посчитал это опасным

Хайя воспользовалась услугами частной охранной фирмы, так как считала, что может быть похищена. Она также рассказывала, что ей поступали угрозы, а в кровати она дважды находила снятый с предохранителя пистолет. Еще одной причиной побега принцесса называла то, что шейх собирался выдать замуж за наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана их 11-летнюю дочь (принцу на тот момент было 34 года).

В сентябре 2019-го король Иордании Абдалла II назначил Хайю заместителем главы миссии посольства Иордании в Великобритании. Это гарантировало ей и детям неприкосновенность

Судебное разбирательство длилось больше полугода. В итоге суд постановил, что действия эмира Дубая действительно заставляли принцессу Хайю опасаться за жизнь. Согласно решению суда, Аль Мактум должен был выплатить бывшей супруге около 550 миллионов фунтов стерлингов, причем половину суммы — в первые три месяца. Судья объяснил, что большая часть присужденной суммы предназначена для защиты Хайи от шейха. Он отметил, что принцесса просит предоставить ей гарантии безопасности для нее и детей. Также дубайскому правителю предстояло компенсировать бывшей жене стоимость имущества, которое она потеряла в результате развода. В частности, речь шла об украшениях и скаковых лошадях, оставленных в Дубае.

А в 2022 году департамент по семейным делам Верховного суда Англии и Уэльса также постановил, что эмир не будет иметь права существенно участвовать в воспитании их общих с Хайей детей, так как демонстрировал склонность к нездоровому контролю.