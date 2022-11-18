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2 часа назад

Ким Кардашьян показала фигуру в бикини и стала объектом насмешек в сети

Lenta.ru

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном образе и стала объектом насмешек в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кардашьян показала фигуру и стала объектом насмешек в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она снялась в двух раздельных купальниках черного и бежевого цвета, украшенных множеством сияющих страз. В описании к публикации, которая набрала более двух миллионов лайков, бизнесвуман отметила, что бикини принадлежат ее бренду SKIMS.

В свою очередь, подписчики подвергли критике фотосессию телезвезды в комментариях. «Тебе за 40, имей хоть немного самоуважения», «Хотела бы знать, кто это покупает и носит на пляже», «Я могу использовать эти стринги как зубную нить?», «После похудения стало очевидно, что у Ким не своя грудь. Видно, что это импланты», «Ощущение, что купальник тебе просто мал», — высказывались они.

Ранее Ким Кардашьян дала отпор пользователям сети, которые критикуют ее стиль после развода с дизайнером и рэпером Канье Уэстом. в новом эпизоде реалити-шоу «Кардашьяны», опубликованном на Hulu, телезвезда отреагировала на хейт, с которым она столкнулась после выхода в свет в красно-оранжевом наряде. Тогда поклонники обругали одежду предпринимательницы и сравнили ее образ с эмоджи в виде огня в социальных сетях.

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