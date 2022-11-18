Гинзбург раскрыл простой способ снижения аппетита

«Самое лучшее средство от аппетита — это еда. Но не всякая. Есть пища не очень калорийная, но очень хорошо снижающая аппетит, а бывает и наоборот», — заявил доктор. Следящим за своим весом людям он посоветовал за 20 минут до еды употреблять специальный коктейль.