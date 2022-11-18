Дочь Мадонны вышла в свет в оголяющем тело комбинезоне

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, модель Лурдес Леон, вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Фотографии публикует издание Daily Mail.
26-летняя знаменитость посетила выставку люксового бренда Mugler, которая состоялась в Нью-Йорке, в облегающем комбинезоне марки. На размещенных кадрах видно, что одежда оформлена прозрачными вставками, которые частично оголяли тело манекенщицы. При этом на лицо она нанесла макияж в нюдовых тонах, а в качестве аксессуаров выбрала черный крест.
В марте Лурдес Леон также посетила афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде и подверглась критике в сети. 25-летняя модель появилась на вечеринке Vanity Fair в блестящем облегающем платье с пайетками, которое оформлено глубоким V-образным декольте и высоким разрезом, оголяющим ее ногу. В качестве обуви знаменитость выбрала босоножки в тон серебристого наряда. Она также надела серьги-дорожки и нанесла на лицо яркий макияж.