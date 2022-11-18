Энистон впервые появилась на публике после смерти отца

Неделя у Дженнифер Энистон мягко говоря, вышла тяжелая: сначала звезда поразила всех откровенным рассказом о своей борьбе с бесплодием, а буквально пару дней назад сообщила о смерти отца Джона, актера культового сериала «Дни нашей жизни». Казалось, после этой трагической новости Джен мы увидим еще нескоро. Но, похоже, 53-летняя актриса из тех, кто уверен: работа лечит.

Папарацци подкараулили знаменитость на съемочной площадке сериала «Утреннее шоу», в котором она играет главную роль. К слову, это уже третий сезон проекта. Джен с ног до головы в черном: на ней облегающая водолазка и брюки с высокой талией. Можно подумать, что монохромный образ — знак траура, но, судя по всему, одежда принадлежит не самой Энистон, а ее героине. Надеемся, хотя бы на съемках одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда не придется переживать еще одну утрату.