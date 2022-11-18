Лолита случайно проговорилась о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская стала героиней одного из последних выпусков шоу “Алена, блин!”. Его съемки прошли в Эмиратах. На вопрос Алены Жигаловой о том, как Лолита провела несколько дней в Дубае, звезда случайно проговорилась о новом мужчине.

Артистка рассказала, что в Дубае отправилась на шоппинг. Она также заглянула в магазин популярного у россиян масс-маркета – H&M. Оказалось, подарки Лолита везет не только себе и дочери, но и любимому мужчине.

“Себе и мужику своему трусы-носки купила… У меня он давно. По мне же видно! Вы думаете, чего ж я такая стала… Сто лет назад уже появился он”, – смущенно объяснила Лолита.

Напомним, Лолита Милявская выходила замуж пять раз. Ее последним избранником был фитнес-инструктор Дмитрий Иванов. В 2020 году пара рассталась. У артистки есть единственная дочь. Еве в 2022 году исполнилось 24. Об отце девушки ничего не известно.