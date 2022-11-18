Хайди Клум показала тело на новом фото в купальнике

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вновь поделилась откровенным снимком. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

49-летняя знаменитость разместила новое фото, на котором она показала свое тело в слитном купальнике белого цвета, позируя в ванной комнате. При этом на кадре видно, что декольте немного обнажило часть груди манекенщицы.

«Настроение», — подписала звезда публикацию, скрыв возможность просмотреть количество лайков и комментарии под изображением.