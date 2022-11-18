Ратаковски показала фото в купальнике

Модель, актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала фотографию в купальнике. Соответствующую публикацию она сделала на официальной странице своего бренда Inamorata Woman в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На опубликованном снимке 31-летняя Эмили Ратаковски, одетая в слитный купальник с длинным рукавом, позировала в пол-оборота к камере.

Поклонники Эмили Ратаковски в очередной раз отметили, какой спортивной и подтянутой выглядит фигура модели. «Очень сексуальная», «Твоя фигура — мотивация ничего не есть», «Питу Дэвидсону понравится этот кадр», — писали интернет-пользователи в комментариях к посту.

Накануне Эмили Ратаковски заподозрили в романе с экс-бойфрендом Ким Кардашьян, комиком Питом Дэвидсоном. Пара попала в объективы папарацци во время свидания.

В июле Ратаковски развелась с изменившим ей супругом Себастьяном Бер-Макклардом спустя четыре года брака и рождения сына Сильвестра Аполло. Через месяц, в августе, Дэвидсон расстался с Ким Кардашьян спустя девять месяцев отношений.