Топалов освободил свою жену от домашних обязанностей

Певец взял на себя бытовые и хозяйственные вопросы по дому, дав время телеведущей заняться собой.

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Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ее муж певец Влад Топалов освободил ее от домашних обязанностей.

Напомним, что пара в браке уже пять лет. Звездные родители воспитывают двоих сыновей: Михаила и Мирослава. Второго ребенка Тодоренко родила не так давно — летом этого года — и уже вернулась к работе над проектами.

Певица призналась, что восхищается своим мужем, которые помогает ей в бытовых вопросах, готовит завтрак и дает возможность заниматься собой и своей карьерой.