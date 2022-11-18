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1 час назад

Влад Топалов освободил свою жену Регину Тодоренко от домашних обязанностей

runews24.ru

Певец взял на себя бытовые и хозяйственные вопросы по дому, дав время телеведущей заняться собой.

Топалов освободил свою жену от домашних обязанностей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ее муж певец Влад Топалов освободил ее от домашних обязанностей.

Напомним, что пара в браке уже пять лет. Звездные родители воспитывают двоих сыновей: Михаила и Мирослава. Второго ребенка Тодоренко родила не так давно — летом этого года — и уже вернулась к работе над проектами.

Певица призналась, что восхищается своим мужем, которые помогает ей в бытовых вопросах, готовит завтрак и дает возможность заниматься собой и своей карьерой.

После того, как телеведущая насладилась косметическими процедурами в одиночестве, она назвала Топалова «святым человеком».

Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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