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1 час назад

Настя Ивлеева в дерзком наряде и под руку со стильной мамой посетила премьеру сериала «Монастырь»

Super.ru

Сквозь метель и сугробы Настя Ивлеева все же добралась вчера до центра Москвы из своих загородных имений. А торопилась она на премьеру нашумевшего сериала «Монастырь», режиссером и автором сценария которого стал Александр Молочников, недавно переехавший в США. Насте, привыкшей юморить на каждом шагу, доверили драматическую роль: она играет девушку Марию, которая бежала ради спасения собственной жизни из Дубая в расположенный в северной глубинке монастырь. Наряд для мероприятия блогер выбрала отнюдь не монахини — Ивлеева вышла на дорожку с дерзким декольте.

Ивлеева в дерзком нарядепосетила премьеру сериала «Монастырь»
Фото: Super.ruSuper.ru

По сюжету, отпускать грехи московской оторве будет священник Варсонофий. Эту роль примерил Филипп Янковский. Оценить актерское мастерство Насти в этот вечер пришел и ее главный критик — мама. В стиле родительницы теперь прослеживается твердая рука Ивлеевой: с выбором сумочки Saint Laurent Наталье явно помогала дочь.

А ведь еще недавно блогера хейтили за то, в каких условиях живет ее мать в деревне Разметелево в Ленинградской области. Во влоге на YouTube «Бандитский Петербург» Настя поехала в гости к родным и показала скромную мамину квартиру: тесную, без раковины, со сломанным водонагревателем и прочими «прелестями». Поклонники набросились на Настюшку и припомнили все дорогие покупки и шикарные автомобили. Тогда высказалась сама Наталья: женщина заявила, что у нее прекрасная дочь, а переезжать она совсем не хочет.

Год назад в программе «Осторожно, Собчак!» Настя ответила на нападки поклонников и объяснила, что маму полностью обеспечивает, а переезжать в Москву та не хочет. И все же недавно Ивлеева добилась своего и перевезла мать из Разметелева в столицу.

Посмотреть на Янковского в роли священника и Ивлееву в платке можно будет уже с 19 ноября на Кинопоиске.

Звёзды,Филипп Янковский,Александр Молочников,
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