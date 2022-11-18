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2 часа назад

Рианна снялась в рекламе нижнего белья собственного бренда

Lenta.ruиещё 1

Американская певица и предпринимательница Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty. Фотографии появились на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Рианна снялась в рекламе нижнего белья собственного бренда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

34-летняя знаменитость позировала в спальне в латексном корсете на шнуровке в сочетании с перчатками и ботфортами из того же материала на фигурном каблуке. Видно, что лиф корсета украшен кружевом черного цвета. Образ бизнесвумен дополнили солнцезащитные очки и оверсайз куртка-бомбер.

В то же время визажисты сделали поп-исполнительнице макияж в нюдовых оттенках и нанесли на ее губы ярко-красную помаду, а волосы Рианны собрали в неряшливый пучок.

Звёзды,Рианна,
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