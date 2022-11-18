Рианна снялась в рекламе нижнего белья собственного бренда

Американская певица и предпринимательница Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty. Фотографии появились на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

34-летняя знаменитость позировала в спальне в латексном корсете на шнуровке в сочетании с перчатками и ботфортами из того же материала на фигурном каблуке. Видно, что лиф корсета украшен кружевом черного цвета. Образ бизнесвумен дополнили солнцезащитные очки и оверсайз куртка-бомбер.