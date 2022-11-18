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1 час назад

Ирину Шейк уличили в копировании Ольги Бузовой на новых фото

Lenta.ru

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в съемке популярного американского фотографа Стивена Майзеля и привлекла внимание фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Шейк уличили в копировании Бузовой на новых фото
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На новых фото манекенщица запечатлена в шелковом платье-комбинации белого цвета, оформленном кружевным верхом. Ее образ дополнили полупрозрачные колготки с узорами и открытые туфли на шпильке. «Какая волшебная ночь», — подписала звезда публикацию, которая набрала более 94 тысяч лайков.

Однако некоторые подписчики уличили Шейк в копировании наряда российской поп-исполнительницы Ольги Бузовой. В комментариях они отметили, что несколько дней назад певица выкладывала фото, на которых она позировала в белом облегающем мини-платье с кружевными рукавами. При этом на ней также были надеты колготки с узором и туфли на шпильке. «У Бузовой, говорят, недавно был похожий образ. Но у вас более утонченно — это факт», «Бузова такая сейчас: "Что"?», «Мода — интересная вещь», — высказывались пользователи.

В октябре Ольга Бузова вышла в свет в облегающем наряде как у американской телезвезды Ким Кардашьян, когда та пришла на вечеринку журнала Vanity Fair, и привлекла внимание фанатов. Звезда появилась на красной дорожке музыкального фестиваля «Жара Cool Fest» в голубом обтягивающем платье в пол с открытой спиной и шлейфом.

Звёзды,Ирина Шейк,Ким Кардашьян,
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