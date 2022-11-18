Шейк уличили в копировании Бузовой на новых фото

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в съемке популярного американского фотографа Стивена Майзеля и привлекла внимание фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На новых фото манекенщица запечатлена в шелковом платье-комбинации белого цвета, оформленном кружевным верхом. Ее образ дополнили полупрозрачные колготки с узорами и открытые туфли на шпильке. «Какая волшебная ночь», — подписала звезда публикацию, которая набрала более 94 тысяч лайков.

Однако некоторые подписчики уличили Шейк в копировании наряда российской поп-исполнительницы Ольги Бузовой. В комментариях они отметили, что несколько дней назад певица выкладывала фото, на которых она позировала в белом облегающем мини-платье с кружевными рукавами. При этом на ней также были надеты колготки с узором и туфли на шпильке. «У Бузовой, говорят, недавно был похожий образ. Но у вас более утонченно — это факт», «Бузова такая сейчас: "Что"?», «Мода — интересная вещь», — высказывались пользователи.