Климова блеснула грудью в откровенном платье

Артистка может похвастаться роскошной фигурой.
44-летняя актриса Екатерина Климова является матерью четверых детей и обладает шикарной фигурой, которой можно только позавидовать.
Однако артистка редко показывает снимки, на которых хорошо видны ее формы. И вот сейчас знаменитость поделилась подобной фотографией.
На ней Екатерина запечатлена в салоне машины в платье с глубоким декольте.
В посте актриса написала строчки одного из стихотворений:
«Мне говорят: нету любви. Мне говорят: как все, так и ты живи…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — процитировала она.
Подписчики Климовой подчеркнули, что она выглядит превосходно. Также они обратили внимание на бюст артистки, который подчеркнуло эффектное декольте.