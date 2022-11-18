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2 часа назад

Екатерина Климова блеснула огромной грудью в откровенном платье

WomanHit.ru

Артистка может похвастаться роскошной фигурой.

Климова блеснула грудью в откровенном платье
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

44-летняя актриса Екатерина Климова является матерью четверых детей и обладает шикарной фигурой, которой можно только позавидовать.

Однако артистка редко показывает снимки, на которых хорошо видны ее формы. И вот сейчас знаменитость поделилась подобной фотографией.

На ней Екатерина запечатлена в салоне машины в платье с глубоким декольте.

WomanHit.ru

В посте актриса написала строчки одного из стихотворений:

«Мне говорят: нету любви. Мне говорят: как все, так и ты живи…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — процитировала она.

Подписчики Климовой подчеркнули, что она выглядит превосходно. Также они обратили внимание на бюст артистки, который подчеркнуло эффектное декольте.

Звёзды,Екатерина Климова,
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