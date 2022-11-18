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1 час назад

Певица Зара раскрыла подробности непростого брака с московским чиновником: «Он всегда меня принижал»

Passion.ru

Артистка стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». В разговоре с ведущим Зара откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с бывшим мужем столичным чиновником Сергеем Ивановым.

Зара раскрыла подробности непростого брака с московским чиновником
Фото: Passion.ruPassion.ru

С супругом они прожили вместе шесть лет. В браке у них родилось двое детей – Даниил и Максим. Их союз оказался очень сложным, однако даже несмотря на это, девушка хорошо относится к Сергею и с теплом вспоминает время, проведенное с ним.

С московским чиновником Зара познакомилась после разрыва отношений со своим первым мужем. Иванов очень красиво ухаживал за артисткой и постоянно звал ее замуж. В какой-то момент певица сдалась и ответила ему согласием. Зара призналась, что мало на тот момент знала о прошлой жизни своего избранника, но он всегда с уважением отзывался о бывшей жене и детях. Это говорило о порядочности мужчины.

Брак пары стал «трещать по швам» после рождения второго сына. Супруги до последнего старались сохранить семью, но ничего не вышло. Зара поделилась, что в какой-то момент они осознали, что им нужно расстаться ради детей. Дело в том, что певица чувствовала себя одинокой в браке. Она пожаловалась, что Сергей часто принижал ее, не слышал и не уважал. По словам Зары, бывший муж пренебрегал семьей и не ценил то, что имел. Все вокруг, включая родителей, видели это, поэтому просто ждали, когда певица решит поставить точку в отношениях.

После разрыва Сергей Иванов стал лучше относиться к бывшей жене и детям. Теперь он проводит больше времени с ними и уважает мнение артистки во всех вопросах воспитания и будущего сыновей.

Ранее стало известно, почему Лариса Долина не может построить серьезные отношения с мужчинами.

Звёзды,Лариса Долина,Борис Корчевников,Сергей Иванов,
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