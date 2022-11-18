Жена Жигунова обрушилась с критикой на женщин “в халатах”

Журналистка и супруга актера Сергея Жигунова ведет блог в Телеграме. Недавно Виктория раскритиковала женщин, которые не стремятся выглядеть нарядно в быту. По ее мнению, у каждой должен быть достойный гардероб не только “на выход”, но и для дома.

Жену звезды сериалов и кино удивляет, что женщины тратят часы на приведение себя в порядок “для каких-то людей, которых даже иногда не знают”.

t.me/Zhigunovochka

“Почему женщины дома ходят в халате, без мейка и нечесаные для самого главного мужчины в их жизни — мужа”, – возмутилась Виктория.

Виктория призналась, что продумывает домашние образы и имеет целый подходящий гардероб. При этом женщина отметила: необязательно носить дома обувь на каблуках. Но выглядеть опрятно и свежо ей приятно самой.

Напомним, Сергей Жигунов женился на Виктории Ворожбит в марте 2021 года после развода с актрисой Верой Новиковой. Ради новых отношений Виктория ушла от мужа.