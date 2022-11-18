Звезду фильма «Мы из будущего» приняли за Анджелину Джоли

Актрису Екатерину Климову перепутали с голливудской звездой Анджелиной Джоли. Звезда фильма «Мы из будущего» буквально повторила образ кинодивы.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Климова поделилась с поклонниками фотографией, сделанной в салоне автомобиля. Артистка сделала макияж с акцентом на глаза и распустила локоны. Из аксессуаров знаменитость предпочла чокер и серьги-гвоздики.

Авторы Telegram-канала «Звездная пыль», увидев фото знаменитости, перепутали ее с Джоли. Они заподозрили, что 44-летняя артистка пропала из соцсетей, чтобы переделать внешность.