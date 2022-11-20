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5 часов назад

Фигура известной телеведущей в черном боди восхитила пользователей сети

Мослентаиещё 2

Фигуру в черном боди показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Юлия Зимина. Увиденное восхитило пользователей сети.

Известная телеведущая в черном боди восхитила фанатов
Фото: МослентаМослента

«Всем доброго утра! Просыпайтесь!» — подписала снимок Зимина. Она отметила, что планирует делиться с фолловерами подобными снимками и дальше.

«Богиня!», «Вау! Ну огонь же!», «Как тут теперь не проснуться?», «Шикарная фигура», «Невероятно красивая», — написали подписчики ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале в комментариях.

Ранее российская певица Виктория Дайнеко показала себя в спортивном топе с открытым животом. Она сделала это в ответ на распространившиеся слухи о беременности.

Звёзды,Юлия Зимина,Виктория Дайнеко,Первый канал,
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