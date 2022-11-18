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1 час назад

Билли Айлиш снялась в "голом" платье в рекламе своего парфюма

Газета.Ru

Американская певица Билли Айлиш снялась для парфюмерной кампании Eilish No. 2. Об этом сообщает PageSix.

Билли Айлиш снялась в "голом" платье в рекламе своего парфюма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мне очень понравилась идея более темного, дождливого мира для Eilish No. 2", — рассказала Билли Айлиш.

В рекламе своего нового аромата, названного Eilish No. 2, 20-летняя обладательница премии "Грэмми" позирует в кромешной тьме и в "голом" платье.

В кампании звезда хотела передать ощущение своей чувственной стороны и быть окунутой в эти ноты, обволакивающие кожу.

Реклама также перекликается с клипом певицы "Happier Than Ever", в котором она танцует под дождем в темную ночь.

Как и его предшественник, флакон нового аромата был вдохновлен любимыми частями тела Айлиш — грудью, шеей и ключицами — и черпает вдохновение в названии парфюма, чтобы создать "связь между формой написанного числа и чувственными изгибами флакона и изображения".

Звёзды,Билли Айлиш,
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