Билли Айлиш снялась в "голом" платье в рекламе своего парфюма

Американская певица Билли Айлиш снялась для парфюмерной кампании Eilish No. 2. Об этом сообщает PageSix.
"Мне очень понравилась идея более темного, дождливого мира для Eilish No. 2", — рассказала Билли Айлиш.
В рекламе своего нового аромата, названного Eilish No. 2, 20-летняя обладательница премии "Грэмми" позирует в кромешной тьме и в "голом" платье.
В кампании звезда хотела передать ощущение своей чувственной стороны и быть окунутой в эти ноты, обволакивающие кожу.
Реклама также перекликается с клипом певицы "Happier Than Ever", в котором она танцует под дождем в темную ночь.
Как и его предшественник, флакон нового аромата был вдохновлен любимыми частями тела Айлиш — грудью, шеей и ключицами — и черпает вдохновение в названии парфюма, чтобы создать "связь между формой написанного числа и чувственными изгибами флакона и изображения".