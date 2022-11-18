Джиджи Хадид опубликовала фото в купальнике

Модель Джиджи Хадид показала фотографию в купальнике. Соответствующим кадром она поделилась с подписчиками в Instagram*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

27-летняя Джиджи Хадид выложила в социальных сетях серию снимков, сделанных минувшим летом. На одном из опубликованных фото модель предстала в раздельном купальнике в клетку с голубым лифом на тонких бретелях и розовыми плавками на завязках.

"Некоторые потерянные летние карточки. Не могу поверить, что этот год прошел так быстро, становится слишком холодно", — говорится в подписи к публикации.

Поклонники Джиджи Хадид восхитились ее стройной фигурой. "Как у нее может быть такой плоский живот после родов", "Она стройная как никогда", "Ты точно мама?", — писали фолловеры в комментариях.