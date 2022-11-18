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1 час назад

Джиджи Хадид опубликовала фото в купальнике

Газета.Ru

Модель Джиджи Хадид показала фотографию в купальнике. Соответствующим кадром она поделилась с подписчиками в Instagram*.

Джиджи Хадид опубликовала фото в купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

27-летняя Джиджи Хадид выложила в социальных сетях серию снимков, сделанных минувшим летом. На одном из опубликованных фото модель предстала в раздельном купальнике в клетку с голубым лифом на тонких бретелях и розовыми плавками на завязках.

"Некоторые потерянные летние карточки. Не могу поверить, что этот год прошел так быстро, становится слишком холодно", — говорится в подписи к публикации.

Поклонники Джиджи Хадид восхитились ее стройной фигурой. "Как у нее может быть такой плоский живот после родов", "Она стройная как никогда", "Ты точно мама?", — писали фолловеры в комментариях.

В сентябре 2020 года Джиджи Хадид родила дочь Хай. С отцом девочки, бывшим участником группы One Direction Зейном Маликом, модель рассталась в октябре 2021-го после того, как ее мать Иоланда обвинила певца в рукоприкладстве.

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