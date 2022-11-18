Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала естественную внешность на новых фото и восхитила фанатов. Соответствующие кадры появились в ее Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

26-летняя знаменитость разместила серию снимков с фотосессии, на которых она позирует в облегающем платье бежевого цвета. По словам манекенщицы, на самих кадрах отсутствует фотошоп. Вдобавок она отметила, что на время съемки решила отказаться от макияжа.

«Без макияжа, укладки, цветокоррекции — абсолютно чистый, естественный образ. Смотрю и думаю, почему я не пришла к этому раньше?» — подписала она публикацию.

Кроме того, модель пояснила, что она чувствует себя в гармонии с собой. По этой причине ей больше не хочется носить макияж и обрабатывать свои фотографии.