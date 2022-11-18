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18 ноября

Решетова показала естественную внешность на новых фото

Lenta.ruиещё 1

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала естественную внешность на новых фото и восхитила фанатов. Соответствующие кадры появились в ее Telegram-канале.

Решетова показала естественную внешность на новых фото
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя знаменитость разместила серию снимков с фотосессии, на которых она позирует в облегающем платье бежевого цвета. По словам манекенщицы, на самих кадрах отсутствует фотошоп. Вдобавок она отметила, что на время съемки решила отказаться от макияжа.

«Без макияжа, укладки, цветокоррекции — абсолютно чистый, естественный образ. Смотрю и думаю, почему я не пришла к этому раньше?» — подписала она публикацию.

Кроме того, модель пояснила, что она чувствует себя в гармонии с собой. По этой причине ей больше не хочется носить макияж и обрабатывать свои фотографии.

Ранее в ноябре Анастасия Решетова оправдалась за свою внешность на кадрах нового интервью, которое она дала журналистке Надежде Стрелец. Знаменитость ответила на критику одного из фанатов. По ее словам, интервью снимали в конце августа, и с тех пор она сильно похудела и избавилась от пухлых губ.

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