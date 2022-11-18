Бородина пристыдила тех, кто обвинял Орлову в фейковой беременности

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина раскритиковала в соцсетях людей, обвиняющих ее коллегу Ольгу Орлову в ненастоящей беременности.
«Вам не стыдно? Побойтесь бога!», — возмутилась Бородина. Она уточнила, что Орлова «достаточно сильная», чтобы посмеяться над домыслами и не показывать свои переживания. Однако, по мнению ведущей, «любого нормального человека достанет, что ему пишут про накладной живот».
«Красивая популярная женщина вместе со своим мужем прошла огромный путь для того, чтобы стать мамой второй раз в своей жизни. И приходят какие-то непонятные тетки, которые ей рассказывают, что у нее накладной живот», — рассказала Бородина. Она заявила, что ее коллега не заслуживает к себе такого отношения.
Ранее Орлова рассказала, сколько набрала килограммов за два месяца до родов.