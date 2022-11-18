Бородина пристыдила тех, кто обвинял Орлову в фейковой беременности

«Красивая популярная женщина вместе со своим мужем прошла огромный путь для того, чтобы стать мамой второй раз в своей жизни. И приходят какие-то непонятные тетки, которые ей рассказывают, что у нее накладной живот», — рассказала Бородина. Она заявила, что ее коллега не заслуживает к себе такого отношения.