62-летняя актриса вышла в свет в прозрачном платье без белья

Американская актриса Эллисон Дженни посетила премьеру комедийного фильма «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе» в Лос-Анджелесе в откровенном блестящем наряде без нижнего белья. Соответствующими снимками поделилось издание Glamour .

62-летняя знаменитость вышла в свет в прозрачном платье в пол прямого кроя. На размещенных кадрах видно, что телезвезда отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав грудь под просвечивающей тканью. Актриса дополнила свой образ черным клатчем, босоножками в тон одежды на высоком каблуке, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в ноябре британская актриса Кейт Мосс случайно оголила грудь на публике и смутила фанатов. На размещенных снимках 48-летняя манекенщица предстала в прозрачном вечернем платье с вырезом до пупка и черных лаковых туфлях на высоком каблуке. При этом на одном из фото видно, что во время ходьбы грудь знаменитости случайно полностью оголилась, однако Мосс приняла невозмутимый вид и продолжила идти по улице. Поклонники удивились откровенному образу телезвезды.