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1 час назад

52-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в комбинезоне с декольте до пупка

Lenta.ru

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл посетила открытие ресторана Bacchanalia в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующими снимками поделились в DailyMail.

Наоми Кэмпбелл вышла в свет в комбинезоне с декольте до пупка
Фото: Лента.руЛента.ру

52-летняя манекенщица вышла в свет в черном комбинезоне бренда Alexander McQueen с вырезами в области талии и V-образным декольте до пупка. На кадрах видно, что знаменитость предпочла классические туфли на высоком каблуке в тон образа, а в руках она держала черную сумку-клатч. Вдобавок актриса дополнила образ золотыми украшениями, а волосы собрала в гладкую прическу.

Поклонники противоречиво отреагировали на образ Кэмпбелл, о чем принялись писать в комментариях.

«Какую же колоссальную работу над собой она проделала. Мое уважение», «Это то, как должна выглядеть настоящая мать», «Очень хорошо выглядит», — написали одни. «У нее фарфоровое лицо», «Ужасно», «Жаль, что она не понимает, что ее истинная красота не в этих побрякушках», — оценили другие.

Ранее в ноябре супермодель Наоми Кэмпбелл снялась бикини и удивила фанатов. На четырех фото знаменитость позирует в раздельном купальнике белого цвета. Поклонники восхитились внешним видом Кэмпбелл, отметив, что в свои годы она находится в отличной форме.

Звёзды,Наоми Кэмпбелл,
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