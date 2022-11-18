Наоми Кэмпбелл вышла в свет в комбинезоне с декольте до пупка

«Какую же колоссальную работу над собой она проделала. Мое уважение», «Это то, как должна выглядеть настоящая мать», «Очень хорошо выглядит», — написали одни. «У нее фарфоровое лицо», «Ужасно», «Жаль, что она не понимает, что ее истинная красота не в этих побрякушках», — оценили другие.