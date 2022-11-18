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1 час назад

Что стало с Анастасией Калманович после убийства мужа-олигарха

Катя Кобышева

В начале нулевых Анастасия Калманович была желанным гостем на всех светских мероприятиях. Но сейчас о ней мало что слышно. "Рамблер" рассказывает, куда пропала актриса и продюсер со страниц светской хроникой и чем сейчас занимается.

Что стало с Анастасией Калманович после убийства мужа-олигарха
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поворотным событием в жизни девушки стал переезд из Риги в Москву. Здесь она нашла работу в офисе Отари Квантришвили, где познакомилась со своим будущим мужем — Шабтаем фон Калмановичем, который когда-то был сотрудником КГБ, а после развала СССР стал успешным предпринимателем.

Брак оказался не слишком прочным, правда в 1998 году у них родилась дочь. После развода в 2003 году Анастасия стала продюсером Земфиры и сделала ее настоящей рок-звездой, а еще снималась в различных фильмах и сериалах.

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После смерти бывшего мужа в 2009 году она пыталась отсудить дочь, которая после развода осталась в Израиле на попечении своей старшей сестры. Но суд принял решение не в пользу Анастасии, поскольку противоположная сторона предоставила документ, согласно которому мать соглашалась с решением отца. Позже она заявляла, что подписала документ под угрозами, но вернуть дочь ей это не помогло.

Соцсети

В 2010 году она стала женой известного московского диджея Федора Фомина. Они обосновались в Юрмале и воспитывают общего сына Тихона. А с дочкой отношения восстановить пока так и не получилось.

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