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16 минут назад

Кудрявцева призналась, что любит есть по ночам

Мослента

В тяге к еде в темное время суток призналась в целой серии постов, опубликованных среди ночи в личном Telegram-канале, телеведущая Лера Кудрявцева.

Кудрявцева призналась, что любит есть по ночам
Фото: МослентаМослента

«Люблю есть по ночам, причем много, а утром ругаться, что опять появились лишние два килограмма. И, когда я становлюсь жирной, говорю: "Горит хата, гори и сарай». А потом начинаю есть еще больше. Вот и сейчас лежу и думаю, что у меня есть в холодильнике», — написала несколькими сообщениями знаменитость.

В итоге Кудрявцева призналась подписчикам, что ее любовь к еде победила и она все же отправилась на ночной перекус.

Звёзды,Лера Кудрявцева,
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