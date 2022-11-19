Кудрявцева призналась, что любит есть по ночам

«Люблю есть по ночам, причем много, а утром ругаться, что опять появились лишние два килограмма. И, когда я становлюсь жирной, говорю: "Горит хата, гори и сарай». А потом начинаю есть еще больше. Вот и сейчас лежу и думаю, что у меня есть в холодильнике», — написала несколькими сообщениями знаменитость.