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1 час назад

Какая привычка Гарри вводит в ступор Меган Маркл

Mainstyleиещё 1

Яблоко от яблони недалеко падает, и королевская семья не является исключением из этого правила. Родители, порой сами того не замечая, намеренно или неосознанно прививают своим детям привычки, которые сопровождают их на протяжении всей жизни. К слову, Меган Маркл уже пожаловалась на своего супруга принца Гарри, ведь некоторые моменты в его поведении сбивают её с толку и приводят в состояние растерянности. Герцог Сассекский прекрасно знает это, и однажды он рассказал, что эту привычку ему привил его отец — король Карл III. Забавно, но брат Гарри, принц Уильям, также подтвердил этот факт, и в документальном фильме «Принц, сын и наследник: Чарльз в 70 лет» рассказал историю, связанную с этой ситуацией.

Какая привычка Гарри вводит в ступор Меган Маркл
Фото: MainstyleMainstyle

Принц Чарльз, принц Уэльский и принц Гарри, герцог Сассекский приняли участие в мировой премьере фильма «Наша планета» в Музее естественной истории 4 апреля 2019 года в Лондоне, Англия

«Он любит экономить электричество, поэтому всегда выключает за собой свет, или же если комната пустует. Теперь я тоже одержим этим. Моя жена всегда говорит: "Ну, зачем выключать свет, ты же знаешь, что темно?!". Я всегда говорю о том, что свет нам нужен только в одной комнате, а не во всех шести. Это был урок, который папа преподал нам с братом, когда мы были маленькими», — рассказал принц Гарри. «У меня уже серьёзное обсессивно-компульсивное расстройство на выключателях, и это ужасно», — пошутил принц Уильям.

Ни для кого не секрет, что Чарльз, король Карл III, а ранее и покойная королева Елизавета II всегда старались подходить к любой сфере жизни с рациональной точки зрения. Привычка выключать свет в пустующих комнатах была ещё у Её Величества, очевидно, что именно королева научила действующего монарха этому правилу.

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