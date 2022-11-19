Как сегодня выглядят участницы группы "ВИА Гра"

Не переживайте, не только вы сбились со счета и не знаете всех участниц «ВИА Гры» в лицо. В сердцах нашей редакции и вовсе только «золотой» состав группы вместе с нетленкой «Притяженья больше нет». Предлагаем вам вспомнить, как выглядели тогда главные «девушки» Константина Меладзе, и вместе выяснить, чем они живут сейчас.

Фото: Super.ru Super.ru

Первый состав

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Положили начало безумию, которое длится вот уже больше 20 лет, Алена (она же Ольга) Винницкая и Надежда Грановская. Первая стала главной вокалисткой, а строки из легендарной «Попытки номер 5» про нее («Алена, спасай все, пока не поздно!») каждая уважающая себя женщина, уверены, хоть раз распевала в караоке. Дамы два года гремели на все постсоветское пространство и даже были приглашены Аллой Пугачевой на «Рождественские встречи». Вскоре Грановская поняла, что все это не ее история, и покинула коллектив из-за беременности. Правда, через месяц вернулась, а потом через несколько лет опять ушла, а потом снова вернулась, а потом ушла... В 2011-м Надежда окончательно покинула группу, опять же, по причине беременности. Алена как ушла в сольное плаванье, так в нем и осталась.

Алена Винницкая сегодня

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Сейчас Алена замужем за Сергеем Алексеевым (Большим). Пара вместе еще с «довиагровских» времен и состоит в браке с 1993 года. Наследников супруги пока не завели, но очень хотят. Певица живет на Украине, где и продолжает выступать. Назвать ее сольную карьеру успешной нельзя, стадионы Алена не собирает и поет лишь на камерных концертах.

Надежда Мейхер-Грановская сегодня

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Жгучая брюнетка из первого и «золотого» составов «ВИА Гры» после ухода из группы занялась сольной карьерой, участвовала в популярных телешоу, пробовала свои силы в кино, писала стихи и даже ставила спектакли. Сейчас она владеет собственным брендом одежды. Если верить прессе, не так давно певица сделала небольшую паузу в творчестве и все это время активно занималась благотворительностью. Однако недавно журналисты приметили Мейхер-Грановскую на концерте в Германии. Успевает 40-летняя артистка и петь, и борщи варить: Надежда — многодетная мама и жена российского бизнесмена Михаила Уржумцева. Пара воспитывает двух дочек и сына.

«Золотой» состав

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Самый любимый состав миллионов россиян и не только — Надежда Грановская, Анна Седокова и Вера Брежнева. Это трио подарило нам лучшие хиты «ВИА Гры», которые электризуют воздух на вечеринках и по сей день. Девушки были дико популярны во время работы в группе, но смогли удержать быка за рога и построить успешные сольные карьеры. Тут нельзя не упомянуть еще одну известную выпускницу «ВИА Гры» –– Светлану Лободу. Девушка к «золотому» составу руку не приложила, но смогла здорово преумножить свою популярность после ухода из группы. Браво!

Анна Седокова сегодня

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У Ани все как надо: ее сольная карьера пошла в гору, а недавно она с разрешения Константина Меладзе перевыпустила хит «ВИА Гры» «Не отпускай меня, любимый». Анна пишет книги, песни, снимает клипы, вовсю выступает –– в общем, с работой у нее все шито-крыто. Сейчас исполнительница живет на две страны: то в России, то в США. В 2020 году Седокова вышла замуж в третий раз: ее мужем стал баскетболист Янис Тимма. Сейчас 39-летняя Аня активно борется с лишними (как она считает) килограммами, следит за своим питанием и занимается спортом. А еще воспитывает троих детей!

Вера Брежнева сегодня

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Певица счастлива в браке с «отцом» «ВИА Гры» Константином Меладзе. Она мама двух дочек — Сони Киперман (от первого мужа) и Сары. После ухода из группы Вера продолжила сольную карьеру, активно снималась в российском кино, давала и дает концерты (сейчас в основном за границей) и может похвастаться 13-миллионной аудиторией в социальных сетях. Пробовала певица свои силы и в бизнесе: Вера была совладелицей сети салонов красоты. А еще по утрам артистка, похоже, выпивает стакан эликсира молодости. Иначе как объяснить то, что она ни капельки не изменилась?

Последний состав

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