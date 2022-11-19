Татьяна Судец призналась, что проиграла квартиру в казино

В эфире телевизионного шоу «Малахов» известная телеведущая Татьяна Судец рассказала, что в один из периодов своей жизни страдала игроманией.

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Судец призналась, что страсть к игре появилась у нее после гибели сына: 24-летний молодой человек погиб от рук преступников. Справиться с горем и забыться телеведущая попыталась, отправившись в казино.

Игра затянула «тетю Таню» и постепенно она проиграла фактически все, что имела.

Судец призналась, что играла по-крупному и ей даже удалось выиграть 14 машин. Но фортуна — дама капризная, транспортные средства так же быстро оказались проиграны. Проиграла Судец и однокомнатную квартиру.