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2 часа назад

Телеведущая Татьяна Судец призналась, что проиграла квартиру в казино

Мария Кимакович

В эфире телевизионного шоу «Малахов» известная телеведущая Татьяна Судец рассказала, что в один из периодов своей жизни страдала игроманией.

Татьяна Судец призналась, что проиграла квартиру в казино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судец призналась, что страсть к игре появилась у нее после гибели сына: 24-летний молодой человек погиб от рук преступников. Справиться с горем и забыться телеведущая попыталась, отправившись в казино.

Игра затянула «тетю Таню» и постепенно она проиграла фактически все, что имела.

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Судец призналась, что играла по-крупному и ей даже удалось выиграть 14 машин. Но фортуна — дама капризная, транспортные средства так же быстро оказались проиграны. Проиграла Судец и однокомнатную квартиру.

Телеведущая отметила, что от игровой зависимости ее спасло лишь то, что казино в России закрыли.

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