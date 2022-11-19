Оливия Уайлд и Гарри Стайлс расстались после двухлетнего романа

Оливия Уайлд и Гарри Стайлс официально расстались после двух лет романтических отношений, сообщает PageSix. Близкий к паре источник рассказал, что звезды расстались полюбовно и без взаимных обид.
"Для Гарри эти отношения стали самыми длинными в его жизни. Так что очевидна их с Оливией особая связь. Они остаются хорошими друзьями", — цитирует его слова PageSix.
По словам инсайдера, причиной разрыва стала работа артистов, вынужденных постоянно находиться в разъездах.
"Сложно выстраивать здоровые романтические отношения, когда у Гарри весь следующий год пройдет в гастролях на всех континентах, а Оливия больше привязана к дому и своим детям", — сообщил инсайдер.
Недавно сын Майкла Джексона выступил против того, чтобы Гарри Стайлса называли "новым королем поп-музыки".