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2 часа назад

Оливия Уайлд и Гарри Стайлс расстались после двухлетнего романа

Газета.Ru

Оливия Уайлд и Гарри Стайлс официально расстались после двух лет романтических отношений, сообщает PageSix. Близкий к паре источник рассказал, что звезды расстались полюбовно и без взаимных обид.

Оливия Уайлд и Гарри Стайлс расстались после двухлетнего романа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Для Гарри эти отношения стали самыми длинными в его жизни. Так что очевидна их с Оливией особая связь. Они остаются хорошими друзьями", — цитирует его слова PageSix.

По словам инсайдера, причиной разрыва стала работа артистов, вынужденных постоянно находиться в разъездах.

"Сложно выстраивать здоровые романтические отношения, когда у Гарри весь следующий год пройдет в гастролях на всех континентах, а Оливия больше привязана к дому и своим детям", — сообщил инсайдер.

Недавно сын Майкла Джексона выступил против того, чтобы Гарри Стайлса называли "новым королем поп-музыки".

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