Жена Ивлева показала, как выглядела до знакомства с мужем

Жена популярного шеф-повара Константина Ивлева показала, как выглядела до встречи с супругом. Виктория опубликовала снимок в соцсети.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В серию публикаций попали две фотографии — современная и сделанная в 2015 году. На кадре из прошлого жена Ивлева сидит в прозрачном пеньюаре и смотрит в объектив камеры уставшим взглядом.

Соцсети

Под публикацией Валерия поблагодарила себя молодую за преодоление всех сложностей на пути к жизни своей мечты.

"Спасибо той Лере, которая никогда не сдавалась, а шла только вперед: поборола онкологию, взяла себя в руки и начала новую жизнь, стала осознанно и правильно питаться, заниматься спортом, работать над своим мышлением и страхами", — написала Ивлева.

Также в подписи к кадрам Валерия поделилась советом, который дала бы себе молодой. Девушка просила себя не унывать, чтобы ни случилось.