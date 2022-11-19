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1 час назад

Жена шеф-повара Константина Ивлева опубликовала снимок из прошлого

Мира Маркина

Жена популярного шеф-повара Константина Ивлева показала, как выглядела до встречи с супругом. Виктория опубликовала снимок в соцсети.

Жена Ивлева показала, как выглядела до знакомства с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В серию публикаций попали две фотографии — современная и сделанная в 2015 году. На кадре из прошлого жена Ивлева сидит в прозрачном пеньюаре и смотрит в объектив камеры уставшим взглядом.

Соцсети

Под публикацией Валерия поблагодарила себя молодую за преодоление всех сложностей на пути к жизни своей мечты.

"Спасибо той Лере, которая никогда не сдавалась, а шла только вперед: поборола онкологию, взяла себя в руки и начала новую жизнь, стала осознанно и правильно питаться, заниматься спортом, работать над своим мышлением и страхами", — написала Ивлева.

Жена шефа Ивлева показала живот после пластики

Также в подписи к кадрам Валерия поделилась советом, который дала бы себе молодой. Девушка просила себя не унывать, чтобы ни случилось.

Ранее мы писали, что жена Ивлева призналась в страшном диагнозе.

Звёзды,Константин Ивлев,
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