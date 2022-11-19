Самые неудачные помолвки звезд

Джордж Клуни, Уилл Смитт и Джонни Депп надолго запомнят день, когда встали на одно колено.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

День, когда влюбленный мужчина делает избраннице предложение руки и сердца, запоминается навсегда. Кажется, этот момент должен быть идеальным, чтобы, перебирая бусинки воспоминаний, можно было раз за разом вздыхать, умиляясь. Но иногда все идет не по плану. Так, некоторые знаменитости признавались, что их помолвка прошла совсем неудачно.

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Джордж Клуни

Закоренелый холостяк уверял, что никогда больше не свяжет себя узами брака. И делал это Джордж так убедительно, что его возлюбленная Амаль в это абсолютно поверила. Поэтому, прилетев домой после командировки и увидев приготовленный Клуни ужин и свечи, решила, что это сюрприз по случаю ее возвращения. Закончив ужин, Амаль встала из-за стола и отправилась мыть посуду, хотя именно в этот момент Джордж решился достать кольцо.

«Это был один из тех ужасных моментов, которые мы теперь не обсуждаем. Я долго готовился и рассчитывал на то, что все пройдет идеально. С первой попытки не получилось, и я начал искать способы выкрутиться из ситуации. Затушил свечу и попросил Амаль дать мне зажигалку, которая как раз лежала рядом со шкатулкой. Она совершенно равнодушно посмотрела на кольцо — будто кто-то забыл его у меня», — рассказывал Клуни.

А когда актер встал на одно колено, Амаль растерялась и замерла почти на полчаса.

«Надеюсь на ответ »«Да»«. Мне 52 года, и я не могу долго находиться в таком положении. У меня бедренные суставы сместятся, пощади!» — поторопил актер.

Мэтью Макконахи и Камилла Алвес

Еще один холостяк Голливуда тоже долго решался на предложение руки и сердца. Мэтью решил преподнести кольцо утром в Рождество, когда в доме собралась вся семья Камиллы. Он упаковал украшение в 8 коробочек и почти час ждал, когда подарки откроют все члены семьи невесты. А когда Алвес увидела кольцо, она неожиданно выругалась.

Оказалось, что Камилла мечтала о предложении тет-а-тет, в нежной, интимной обстановке.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Их роман закончился некрасиво, может, неудачная помолвка была знаком, что не стоит приносить клятвы верности? Но в тот день влюбленный Джонни встал на одно колено и попытался надеть на палец Эмбер кольцо. Аксессуар оказался ей катастрофически мал, Эмбер хохотала, предложив Деппу самому носить колечко. А у звезды от тревожности неожиданно разболелся желудок: вместо романтического ужина и трепетных признаний он заперся в туалете, где провел почти всю ночь.

Уилл Смит и Джада Пинкер-Смитт

В начале романа девушка признавалась, что мечтает о красивом предложении руки и сердца, объясняла, как для нее это важно. И Уилл пообещал избраннице, что удивит ее. Да, актеру эту удалось. Правда, вряд ли сюрприз показался Джадде приятным.

«Мы просто лежали в кровати и уже засыпали. Потом я повернулся к Джаде и говорю: »«Эй, будет здорово, если мы поженимся. Выйдешь за меня? »«. Я ничего не планировал. Не купил даже кольца», — вспоминал Смит.