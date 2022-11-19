Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
6 часов назад

Вдова Грачевского заявила о намерении написать книгу о покойном супруге

Мослента

О своем намерении написать книгу о покойном супруге заявила в соцсетях, вдова режиссера и сценариста, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская.

Вдова Грачевского заявила о намерении написать книгу о покойном супруге
Фото: МослентаМослента

«Я четко приняла решение написать книгу о Боре, чтобы сохранить о нем память для сына, чтобы открыть для всех нового Борю, чтобы наш сын также мог любить, ценить людей и всегда помнил, кто папа и какой папа», — сообщила она.

Белоцерковская уточнила, что ее книга будет только о светлом и хорошем, что в ней не будет ни капли грязи, так как Грачевский — «самый светлый человек в мире».

«Боря на века останется в моем сердце, а я буду жить дальше ради нашего чудесного сына. У меня есть продолжение, и я обязана начать все сначала. Но это не значит, что у меня кто-то появился или появится. Я замужем за Борей, и для меня он жив!» — подчеркнула актриса.

Грачевский и Белоцерковская поженились в феврале 2016 года, через два месяца на свет появился их сын Филипп. После этого у пары мог родиться еще один ребенок, но у актрисы, уже после похорон режиссера в 2021 году, случился выкидыш. По признанию Белоцерковской, о второй беременности она не знала и в связи с печальными событиями не обращала внимания на «подсказки» своего организма.

Ранее сообщалось, что вдова Грачевского попала в больницу после открытия памятника на могиле умершего супруга. Тогда Белоцерковская опубликовала в соцсети видео, на котором лежит под капельницей.

Звёзды,Екатерина Белоцерковская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители