Наталья Штурм показала кольцо и объявила о помолвке

Певица сообщила в социальных сетях, что ее возлюбленный Альберт сделал ей предложение.

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Избранник Штурм преподнес певице редкий кольцо с редким драгоценным камнем под названием бирманский шпинель красно-оранжевого цвета. По словам Натальи весит камушек 3,4 карата.

56-летняя певица рада тому факту, что она теперь невеста и планирует начинать готовиться к свадьбе.

Напомним, что певица ранее была весьма популярна, ее самый известный хит — "Школьный роман".