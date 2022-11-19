Наталья Штурм показала кольцо и объявила о помолвке

Певица сообщила в социальных сетях, что ее возлюбленный Альберт сделал ей предложение.
Избранник Штурм преподнес певице редкий кольцо с редким драгоценным камнем под названием бирманский шпинель красно-оранжевого цвета. По словам Натальи весит камушек 3,4 карата.
56-летняя певица рада тому факту, что она теперь невеста и планирует начинать готовиться к свадьбе.
Напомним, что певица ранее была весьма популярна, ее самый известный хит — "Школьный роман".
Ранее стало известно, что звезда “Ворониных” станет мамой в 19 лет.