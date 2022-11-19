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1 час назад

Кэтрин Зета-Джонс показала фото поцелуя с Майклом Дугласом в честь 22-й годовщины брака

Газета.Ru

Актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила своего супруга, актера и продюсера Майкла Дугласа, с 22-й годовщиной брака. Соответствующую публикацию она сделала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Зета-Джонс показала фото поцелуя с Дугласом в честь годовщины брака
Фото: Газета.RuГазета.Ru

18 ноября 53-летняя Кэтрин Зета-Джонс и 78-летний Майкл Дуглас отметили «бронзовую» годовщину свадьбы. По случаю праздника актриса опубликовала в социальных сетях фотографию поцелуя с супругом.

«22 года и 1 день! Все в мелких деталях. Люблю тебя, дорогой. С годовщиной!» — подписала она.

Майкл Дуглас, в свою очередь, поделился с подписчиками парой снимков со свадьбы.

«С годовщиной, моя дорогая Кэтрин! Я очень сильно тебя люблю», — обратился он к супруге.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас начали встречаться в 1998 году, вопреки 25-летней разнице в возрасте, а спустя два года, в 2000-м, сыграли свадьбу. В том же году у молодоженов родился сын Дилан Майкл, а в 2003-м на свет появилась дочь Кэрис Зета.

В 2013 году Майкл Дуглас заявил о намерении развестись с Кэтрин Зета-Джонс, на тот момент боровшейся с тяжелыми психическими заболеваниями, однако супруги сумели спасти свой брак.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Кейт Мара стала мамой во второй раз.

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