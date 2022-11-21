Решетова показала фигуру после похудения на 11 килограммов

26-летняя знаменитость разместила два фото, на которых она запечатлена до и после похудения. По словам манекенщицы, за три-четыре месяца ей удалось сбросить 11 килограммов.

«В интернете есть фотографии, где я очень худая, а также где у меня есть попа. Так, она пропадала с помощью правильно подобранной одежды. С ней можно легко "играть" с объемами и менять их», — заявила она.

«Я чувствую себя легкой. Мне нравится, как на мне смотрится любая одежда, и конечно, это придает большей уверенности в себе», — пояснила она.

Поклонники восхитились результатами преображения модели, о чем написали в комментариях под публикацией. «Поздравляем и ждем секреты успеха», «Конечно, лучше всегда, когда худая. Только худая. Я сама себе не нравлюсь, когда лишний груз есть», «Поделитесь еще процессом, как вы этого добились», «Худенькой лучше», «У вас фигура песочные часы, даже с объемами есть рельеф», — высказывались они.