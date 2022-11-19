Жена Робби Уильямса пожаловалась на отсутствие секса с мужем

43-летняя Айда Филд явно не из тех жен знаменитостей, которые успевают и про осознанное материнство рассказать, и горячими ночами с благоверным похвастаться. На записи подкаста Postcards from the Edge супруга Робби Уильямса заявила, что романтика в их отношениях давно умерла — и виноваты во всем четверо детей пары. Сурово, зато честно.

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«Пропала какая-то романтика. Ее уничтожили наши дети. А вместе с ней умерла и наша сексуальная жизнь. Мы до сих пор любим друг друга, но уже не так близки, как раньше», — признается Филд.

Из-за отсутствия секса она сравнила себя и Робби с соседями по комнате: мол, ночуют вместе, однако близости между ними нет. По ее словам, если они разойдутся по разным комнатам, чтобы лучше спать, то со временем и вовсе похожи на брата и сестру.

И в ближайшее время ситуация явно не улучшится: в планах Робби не поход к семейному терапевту, а гастроли в Катаре во время чемпионата мира по футболу. Причем и тут не все слава богу: звезды в диапазоне от сэра Рода Стюарта до Дуа Липы отказались от выступлений в стране из-за государственной политики в отношении прав мигрантов и представителей ЛГБТ-сообщества, а на Уильямса обрушилась критика либеральной прессы. На что шутник Робби вполне резонно заметил: мол, если объявлять бойкот всем странам, где попираются права человека, то с турами вообще можно завязывать.

«Конечно, я не оправдываю нарушения прав человека, — объяснил свою позицию певец. — Но если мы решим принципиально не закрывать глаза ни на одно нарушение, то это будет самый короткий тур, который когда-либо знал мир: я даже не смогу выступить на собственной кухне».