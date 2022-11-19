Хайди Клум, Мадонна и другие звезды, выбравшие мужчин значительно младше

Они не боятся осуждения, ведь рядом с молодыми бойфрендами чувствуют себя любимыми и счастливыми

Фото: 0WomanHit.ru - МК 0WomanHit.ru - МК

Разница в возрасте в 10, 15 и даже 20 лет у влюбленных никого не удивляет, если мужчина в паре старше. Но иногда и женщины выбирают партнеров значительно моложе себя. Их осуждают, обсуждают и завидуют, но эти знаменитости не устают повторять: с юными поклонниками они обрели настоящее счастье.

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Кейт Бекинсейл

Актриса долгое время была замужем за режиссером Лени Уазманом, но отношения распались, а Кейт решила, что роман с мужчинами помоложе могут подарить ей вторую юность. Избранником актрисы стал 26-летний Пит Дэвидсон, тот самый комик, который покороил сердца Селены Гомес, Арианы Гранде и Ким Кардашьян.

Расставшись с Питом, Кейт закрутила роман с начинающим музыкантом Гуди Греймсом, который младше Бекинсейл на 24 года. Кажется, пара абсолютно счастлива и разница в возрасте их совершенно не смущает.

Шер

Певица в разное время покоряла сердца Тома Круза, который на 16 лет моложе нее, Вэла Килмера — здесь разница в возрасте 14 лет. Но лишь один мужчина так сильно заинтересовал Шер, что она была готова отправиться к алтарю. Им стал телеведущий Тим Медвест. То, что он был моложе на 24 года, звезду не смущало. Правда, до официального брака отношения так и не дошли.

Хайди Клум

Топ-модель казалась идеальной женой: ее брак с певцом Силом казался образцовым. Но в 2012 году пара распалась, а Хайди заявила, что больше не собирается выходить замуж. Почти 4 года она встречалась с бизнесменом Вито Шнабелем, который моложе нее на 13 лет. А после разрыва познакомилась с популярным певцом и солистом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Молодого человека не смущала разница в возрасте с возлюбленной в 17 лет: он сделал Хайди предложение, и она ответила согласием.

Мадонна

О любви певицы к молодым бойфрендам слагают легенды. Сама же звезда уверена, что рядом с юными избранниками чувствует себя молодой и полной сил. В бесконечной череде возлюбленных звезды были манекенщики, хореографы и музыканты: 26-летний Абубакр Сумахоро, 26-летний Тимор Стеффенс, 30-летний Брахим Заибат, 23-летний Хесус Лус. А недавно Мадонна рассталась с 27-летним танцором ее шоу-балета, Ахламаликом Уильямсом. Молодой человек младше своей избранницы на 34 года.

Кортни Кокс

Звезда сериала «Друзья» после развода словно помолодела: может, секрет в том, что теперь рядом с Кортни музыкант Джонни Макдэйд. Он младше Кортни на 15 лет, но уверяет, что никогда не встречал женщины, с которой настолько счастлив.

Тильда Суиннтон